邱勝翊（王子）、任容萱主演的台視、八大原創戲劇《覆活》將在28日首播，兩人日前受訪考驗默契，被問到「王子全身上下哪裡最大？」任容萱左思右想，身旁的王子卻一臉賊笑，他翻開手上的答案板寫著「下面」，所有人看得驚呆，任容萱還大叫：「我怎麼可能寫得出來啦！」主持人關韶文也笑彎腰、不敢置信男偶像這麼直白，要王子說清楚，他則笑著解釋：「我的腿啦，最近一直在練深蹲，希望讓大腿肌更粗壯啊。」

《覆活》去年3月就籌備開拍，主要演員近期為上檔勤跑宣傳，透過各式社群直播平台與年輕粉絲對話，王子表示，《覆活》開拍前一個月與任容萱很不熟，感覺對方身上有防護罩，直到玩起「狼人殺」群體遊戲，才拉近距離，自此兩人無話不談甚至默契十足。這次接受主持人關韶文出題挑戰默契，兩人竟然答對一半以上的問題，尤其連形容任容萱私下個性的詞語，還一字不差都寫出「ㄎㄧㄤ」，笑翻大家也佩服兩人神默契。

但邱勝翊忍不住爆料，前不久趁宣傳期空檔，他們和吳岳擎三人一起拍照，任容萱拿出有廣角鏡頭的手機，兩個大男生當場故意捉弄她：「哇塞，有廣角，好厲害耶！」這番玩笑話把女生惹毛，「任容萱當下就說不拍。結果就真的不拍了！」此外，由於這部戲故事開端從一場車禍開始，因此被主持人要求拚出「車禍」英文單字，邱勝翊多寫了一個字母而答錯，苦笑稱說對不起最近學習英文的老師。

在推薦這部作品時，邱勝翊透露，這是自己三十而立很重要的作品，為了程佑寬這角色，開拍前做足功課，只為了讓大家看到不一樣的邱勝翊。任容萱則強調，《覆活》除了有傳統偶像劇既有的粉紅泡泡外，特別是以懸疑氛圍揭開序幕，首集開場就直接挑戰觀眾觀影極限，在視覺感官上將有全新的體驗。

(中時 )