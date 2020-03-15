高雄市長韓國瑜今天與南下出席活動的國民黨主席江啟臣會面，此次「江韓會」閉門會議，除共同討論「反罷韓」策略、防疫政策，也就多項議題交換意見。會中雙方均有共識合作外，韓也提出請黨中央支援高雄，江也承諾願意幫忙。

江啟臣今(15日)上午與韓國瑜、國民黨高雄市黨部主委莊啟旺、立法院黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安等人會合，進行近一小時的閉門會談。

據港媒《中評社》報導，韓國瑜在會上表示，「他與江理念方向一致，會全力支持江的黨務改革理念，並認為江啟臣有能力帶領黨的新氣象，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨」。

報導指出，韓國瑜也向江啟臣提出高雄市府最重要的兩項主張。第一，目前高雄市施政重心，會以「防疫第一、市政優先」，市政作為就是要讓市民有感。高雄市也會與中央政府、其他縣市以及國民黨共同抗疫，一起度過新冠肺炎疫情危機。

第二，「高雄市過去二十年來，建設落後其他五都太多。雖有擁有直轄市的地位，卻沒有獲得預期應有的發展」。因此他特別拜託江主席與立院黨團，能協調中央爭取更多資源導入高雄市，在鬆綁法規、經費補助方面能夠給予高雄市大力支持。「讓高雄市可以逐步擺脫沉重的財政負債」。

江啟臣回應表示，國民黨中央將會成立一個「溝通聯繫與指揮作戰機制」，來「整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫，針對全國政策、地方議題進行趨勢研判，提前研擬因應策略並提出解決方案」。

江主席更強調，「高雄不應該被有心人士為了政治利益、選舉恩怨來刻意抹黑、貼標籤，造成市民彼此對立、民心不安。這次他也再度呼籲全黨，要團結一致力挺韓市長」。

(中時電子報)