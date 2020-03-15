布蘭特油期價格一個月內下跌超過30％，牛津經濟研究院指出，如果價格無法適當回升，絕對會造成個國家財富重新洗牌，依賴石油出口作為經濟貢獻的經濟體，估計將會接連發生財政赤字、政府主權債違約，進而衍生部份新興市場貨幣難以控制的貶值。

牛津經濟研院新興經濟市場研究團隊指出，石油價格暴跌至接近每桶30美元，石油和大宗商品生產國家的壓力越來越大，尤其是新興市場國家。未來幾個月內，許多國將需要修改政府預算，部份國家尚未採取足夠的預防措施，「將會面臨最嚴重的痛苦」。目前拉警報的國家有拉丁美洲產油國，中東地區的莫桑比克、阿爾及利亞、巴林和阿曼。

根據歷史記載，1980年曾發生國際油價崩盤，65％的大宗商品生產國的主權債務意外大幅增加，高達GDP的四成，還發生近七成的政府公債出現違約。這也告訴市場，不要以為政府擔任發行人的國債就保證沒事。

該團隊認為，現在當然不能和1980年代相比較，各國都在外匯存底項目上加強許多，尚能暫時對抗突發性的價崩，只是現階段剛好不巧又碰上新冠疫情，金融市場存在暫時性的流動受阻，「流動性的問題，是現在最需克服的。」

面對新冠疫情的擴散，各國政府祭出的對策，集中在寬鬆貨幣政策和財政振興政策，牛津經濟研究院估測，已因油價重挫而收入減少的新興經濟體，也是會透過擴大財政赤字來刺激消費，這無異是屋漏偏逢連夜雨，很難以贏得市場的信任，恐怕會加快出脫持有的新興市場國債部份。

(工商 )