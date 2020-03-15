中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」例行記者會｜2020.03.15(影/中時電子報)

新冠肺炎疫情延燒，先前有防疫專家、前疫管局長蘇益仁在台灣爆出首例院內感染後，都曾憂心會不會出現超級傳播者？指出關鍵日約在3月15日，假設沒有再爆出新的確診病例，表示院內感染已被控制住。中央流行疫情指揮中心今（15）天召開記者會，專家諮詢小組召集然張上淳為此作出說明。

記者詢及院內感染是否都已經控制住了？張上淳為此作出說明，之所以會有院內感染已解除的推論，主要是當時專家諮詢小組建議指揮中心建議要擴大篩檢，包括幾個肺炎個案都能在擴大篩檢中抓到。他指出，若當時在沒有在第一時間診斷、第一時間隔離，醫護人員恐不小心接觸確診案例。

張上淳舉例，先前有幾個案例是因為出現在某幾家醫院而確診，所幸最後只有一家醫院出現院內護理人員、潔人員感染的狀況，因此從那些時間點繼續往前推14天，專家小組粗估，約略到3月中就能把個案都清查完畢。張上淳說，3／15這天是當時某種程度的推論，如今實際情形也差不多是這樣。

不過，張上淳說，近日境外移入個案越來越多，若在採檢醫院若能第一時間抓到確診個案並隔離就住進醫院，讓指揮中心感到有壓力。陳時中補充說道，醫院的壓力永遠在，因為醫院最有可能接觸到確診個案，不過我國長期在院內感染管控上的訓練，現在已有基本成效在。

(中時電子報)