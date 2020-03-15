恆述法師（昔日藝名費貞綾）今被爆欠債高達4千萬，讓周遭親友不能理解，連弟弟張菲、費玉清這回也拒絕幫忙，引發外界好奇恆述法師當年為何突然選擇出家？甚至傳出和男人有關，而其實恆述法師早年上節目就曾親自透露原因。

恆述法師曾是被譽為「東方維納斯」的一代艷星，39歲皈依佛門後，仍常上節目表演，尤其豪放大膽的言行作風，引發外界評價不一。她之前上節目曾被問到出家原因，不外乎都離不開「男人」話題，當時傳出原因之一，就是她感嘆身邊男人體力都不行，讓她無奈大呼「這怎麼會是出家原因呢」，並透露自己的愛情觀，認為性不能代表全部愛情的關鍵，覺得「專一」才是最重要的。

另外，恆述法師也解答出家的真正理由，原來是她以前曾遇過命理師告訴她，自己以後可以大富大貴享受晚年，絕不可能成為出家人，但恆述法師心想「我的命怎會長在你的嘴巴裡呢」，認為命運由自己掌握，因此她刻意選擇出家。

(中時電子報)