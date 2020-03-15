為了因應新冠肺炎疫情大流行，美國總統川普周五宣布進入全美進入緊急狀態，激勵道瓊指數暴彈近2千點。財信傳媒董事長謝金河認為，受這波疫情衝擊，大陸挺住，美國若倒下，世界老大位子恐不保，加上美國人民財富都在股市，美股垮了，美國也剩半條命！

謝金河在臉書發文表示，過去一周，美國道瓊工業指數漲跌都以千點計，他每天起床第一件事就是記錄金融市場每一個數字的變化，這一次股市的表現很可能是未來國家命運的分水嶺。

他指出，從股市反應來看，這一次中國國家隊表現最堅挺，股市站在高峰上，最弱的是歐洲，德國這次的積弱不振，超乎尋常，新興市場也有危機，巴西里拉、印度盧比和南非幣崩跌，股價大跌，已有預兆。

至於亞洲部分，東協市場瀕臨危險邊緣，印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞股市都創下5年新低，印度股市5天內大跌12884點，也是盛極而衰的訊號，南韓股市也受傷慘重，從2607.1殺到1680.6，來到金融海嘯後最低，反觀台股雖然大跌，但沒有跌破2019年低點，台股表現超強，像對抗肺炎疫情般的穩健。

「川普宣布進入緊急狀態，對這次抗疫宣示國家總動員令，美股強力反彈，這是國家實力大作戰。」謝金河強調，這是國家實力的大作戰，中國挺住，美國若倒下，世界老大位子恐不保！

他提醒，股市是經濟的任督二脈，股市垮了，消費倒滯，市值縮水，企業倒閉，人民變窮，美國如何再偉大？從技術面來看，美國已帶領全球走向空頭，而這也是美國國力的超限戰，美國人民財富都在股市，美股垮了，美國也剩半條命！

(中時電子報)