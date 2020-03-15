交通部觀光局為加速產業培訓執行，今天再召開第二次審查會議，合計7案審查通過，培訓1412人，補助金額近2100萬元。

交通部9日修正發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，觀光局同日即受理審查案件，12日召開第一次審查會議，計審查6案、通過4案，15日再召開第二次審查會議，計審查5案、通過3案，合計二次會議已7案通過並允許提前開班。

目前獲觀光局同意補助轉型培訓案件共7案、培訓1412人，其中旅行業3案、預計培訓840人，旅宿業2案、預計培訓180人，導遊2案、預計培訓392人，補助金額總計近2100萬元。

觀光局表示，公協會所送轉型培訓專案採隨到隨審制，希望加速提供觀光產業人員轉型培訓機會，協助業者紓困。另外，補件及新申請案，預計於17日召開第三次審查會議，觀光局每周五下午3時將核准名單公告上網，以利業者及參訓人員報名。

(中時 )