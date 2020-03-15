新冠肺炎爆發衝擊全球各個產業，就連生產超跑的義大利大廠法拉利也被迫暫停2家工廠運作，原因是「封城」帶所來的供應鏈影響。

根據《曼谷郵報》和《法新社》報導，法拉利宣布，即日起停止馬拉內羅（Maranello）和摩德納（Modena）2間工廠運作，直到3月27日為止。聲明表示，法拉利採取這項措施是為了維護員工權益，公司也會採取一系列嚴格措施來確保工作現場安全。

由於義大利成為除大陸以外全球疫情最嚴重的國家之一，目前已有逾2萬例確診，官方日前採取「封城」來控制疫情，卻也影響到自家產業，法拉利證實，目前供應鏈出了問題，法拉利「無法確保繼續生產」，但與生產無關的業務將繼續維持。法拉利執行長卡米萊里（Louis Camilleri）表示，公司將盡快重啟生產。

法拉利的家鄉艾米利亞羅曼尼亞（Emilia-Romagna）是繼倫巴第（Lombardy）後，義大利疫情最嚴重的大區之一，目前約有200人死亡，共2200例確診病例。

另一家義大利汽車製造商「飛雅特克萊斯勒汽車集團」（Fiat-Chrysler）11日也宣布關閉其主要工廠，進行清潔消毒，期間僅保留最低限度人員，預期產量將會下滑。除了飛雅特克萊斯勒和法拉利外，另一家義大利超跑車廠藍寶堅尼（Lamborghini ）日前同樣也宣布全面終止義大利生產作業線，預計等到3月25日後才會重回軌道。

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(中時電子報)