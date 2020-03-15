台灣新冠肺炎急遽升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內一口氣新增6名確診個案，是有史以來單日天確診數最多的一次，國內累積個案共59案。指揮官陳時中指出，這次新增的54案到59案都是境外移入，讓台灣感到很警惕，因此從今天開始，將擴大篩檢，主動對14天內有歐洲旅遊史者進行採檢，同時也著手研擬罰則，若民眾疫情期間前往旅遊疫情建議的第三級國家，回台後居家檢疫的補償金每天一千元就不予發放。

衛福部於3月10日公布《嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法》規定民眾若因武漢肺炎居家隔離、檢疫，或為照顧隔離、檢疫者而無法從事工作的照顧者，將可獲得補償每日1千元，最多14天就可領取1.4萬元。

為嚴格執行邊境防疫，指揮中心表示，目前已經著手研擬，針對旅遊疫情警示提升後非必要的旅遊罰則。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，未來民眾若「非必要」要前往第三級國家的話，返台居家檢疫十四天，就不能領取每天1千元的補助。

何謂「非必要」？莊人祥表示，例如旅遊就不行，因為第三級旅遊疫情建議是可以退費的。其餘包含公司派的商務、公務行程等就可以，但若家人在國外生病，莊人祥表示，不好判定，但仍會一兆個案判定。

(中時 )