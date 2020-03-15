美停止ALQ-131A電戰系統研發 我空軍不再採購 18:542020/03/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊進行春節慰勉，空軍嘉義聯隊最新的F-16V戰機，編號6821。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（15）日表示，美方日前已正式告知我國終止F-16A／B戰機的ALQ-131A電戰系統研發，空軍亦同步取消該採購品項，尚無預算投入與損失，並獲美方確認。 空軍指出，將遵照立院決議，與美軍使用ㄧ致之裝備構型，新購F-16V(BLK70)型戰機之電戰裝備，已請美方就預算、期程、功性能及後勤維保等面向綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求。 (中時 ) #空軍 #ALQ-131A電戰系統 #F-16V 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍飛行訓練 殲-20教-10首同框 04:092020/03/11 焦點新聞 影》巴基斯坦F16首都墜毀 駕駛亡 14:292020/03/11 軍事 家人被拆散 搬進空軍大院 04:092020/03/12 兩岸藝文 空軍士官蔡學良靶場中槍亡 母控告軍官殺人 10:542020/03/12 社會 12年前空軍中士靶場中彈死亡案 家屬聲請重新調查 10:542020/03/12 社會 運-20抗疫立功 性能仍待改良 04:092020/03/13 焦點新聞 「造反派」開始抄將軍的家 04:092020/03/13 兩岸藝文 12年前空軍中士中彈死亡案 重啟調查 04:102020/03/13 地方新聞 陸新產戰機 統一採低視度塗裝 04:092020/03/14 焦點新聞 今愈晚愈冷！吳德榮：強烈冷氣團明來襲 中部以北下探10℃ 08:072020/03/14 生活 軍事熱門新聞 俄羅斯守護級巡防艦 第5艘下水 - 軍事 美停止ALQ-131A電戰系統研發 我空軍不再採購 - 軍事 美國突擊艦南海演訓 起降F-35戰機 - 軍事 蔣介石三次拒美國原子彈轟陸 - 軍事 最快20馬赫！陸高超音速飛彈獲突破 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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