空軍司令部今（15）日表示，美方日前已正式告知我國終止F-16A／B戰機的ALQ-131A電戰系統研發，空軍亦同步取消該採購品項，尚無預算投入與損失，並獲美方確認。

空軍指出，將遵照立院決議，與美軍使用ㄧ致之裝備構型，新購F-16V(BLK70)型戰機之電戰裝備，已請美方就預算、期程、功性能及後勤維保等面向綜合研析，提供最佳方案，以確保電戰優勢，符合未來戰場需求。

(中時 )