新加坡跨部門抗疫工作小組負責人黃循財今天（15日）下午在新聞發布會上宣布，將進一步擴大入境管制措施。

根據中國大陸《央視》報導，新加坡宣布從16日23時59分起，近期有包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國、越南在內的所有東盟國家，日本、瑞士、英國旅行史的人員，入境新加坡後需要自我隔離14天。入境時須提供自我隔離住址證明。此外，東盟國家短期旅客入境前需要提供健康證明並且得到批準後方能入境新加坡。

黃循財表示，近日新加坡新冠肺炎輸入病例顯著增加，占到近日所有確診病例的3/4，其中90%來自東盟國家。黃循財還呼籲所有家長慎重考慮3月學校假期的出行計劃。 為了防止疫情感染，新加坡提出「保持安全距離」倡議，當天發布會記者座位保持一公尺間距。

此前，新加坡已經對中國大陸、韓國、伊朗、意大利、西班牙、法國、德國發出入境限制令。

(中時電子報)