「愛你五帥」蘇韋華、黃士杰、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸出席感謝會。（達騰娛樂提供）

「愛你五帥」蘇韋華、黃士杰、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸出席感謝會，親手致贈感謝卡給小粉絲。（達騰娛樂提供）

「愛你五帥」蘇韋華、黃士杰、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸出席感謝會，親手致贈感謝卡給小粉絲。（達騰娛樂提供）

「愛你五帥」蘇韋華、黃士杰、徐謀俊、張又瑋、郭宇宸出席感謝會，戴口罩與粉絲合影。（達騰娛樂提供）

2020首部BL劇《2020因為愛你》3月14日白色情人節才播出圓滿大結局，15日就舉辦「《2020因為愛你》謝謝你愛我感謝會」感謝粉絲，除了因新冠肺炎疫情不克從南韓來台的「大哥」李時剛缺席，徐謀俊，張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華等人氣扶搖直上的其他五帥都獻身，並特製感謝卡一一交到粉絲手中，主辦單位為保護粉絲，活動也以別開生面的「一位進場、一位出場」特殊方式進行，防疫工作做好做滿。

由於正值新冠肺炎防疫肆虐全球，活動主辦遵守防疫準則，排隊時便請粉絲戴上口罩保持安全距離，進場時一一量額溫、噴消毒酒精，並採一次一人進場的VIP式方式，300多位粉絲也都非常守規矩，一個接一個獨享與「愛你五帥」單獨相處的機會，並從他們手中拿到感謝卡，而年紀最小的粉絲則是一個6歲可愛小妹妹。

李時剛也想來台和粉絲見面，卻因疫情險峻，自韓國來台要居家隔離14天，所以無法參加，李時剛越洋表示：「感謝大家對這部戲的喜愛，這是我第一次挑戰BL劇的演出，因為很多人為我加油並愛著我，讓我得到了許多的力量和勇氣。播完最後一集了，我跟大家一樣感到很寂寞，我跟其他五位演員將會繼續一起努力，將來有更好的作品給大家，再次謝謝大家。」

《2020因為愛你》在2月14日情人節播出，3月14日白色情人節播出大結局，劇中6位演員韓星李時剛、徐謀俊，張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華在這五周期間，宣傳曝光做好做滿，粉絲團人氣也飆漲，因此在完結篇播出的隔天就火速舉辦「《2020因為愛你》謝謝你愛我感謝會」。

(中時 )