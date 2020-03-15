台中市政府台灣大道、陽明市政大樓每日近萬人進出空間，大「疫」不得，市府除加強用餐環境，16日起，洽公民眾量測體溫、消毒雙手，進一步要求須戴口罩，各機關在洽公區「實名」登記來訪者姓名、電話等基本資料，做好風險管理，降低疫情風險。

台灣大道市政大樓共15個一級機關，陽明市政大樓有12個一級機關，估計每日出入兩棟市政大樓員工與民眾分別約為6000人及3000人。

市府員工餐廳16日起至27日試辦供餐分流，隔板用餐會延續至疫情結束，供餐分流發文告知各機關，在「不影響洽公民眾權益」、「不降低行政效率」、「服務不打折」、「每人每日服勤時間須滿8小時」原則下，分批前往外帶取餐。

若一線服務櫃檯因業務繁忙，員工可電洽餐廳預定外帶餐盒，午休時段在惠中樓1樓、文心樓1樓餐車取餐，可享折扣優惠。

市府林姓公務員表示，中午用餐時段，自助餐檯旁大排長龍，現在疫情嚴峻很擔心，能設立隔離座位避免交談，吃飯較安心。

「供餐分流，可在中午11時至12時自行取餐，我會自備便當盒，防疫也要環保」，蕭姓公務員說，員工餐廳提供餐盒，但帶便當盒來打菜，衛生自我防護。

市府是台中市公務重鎮，防範疫情擴大，已展開視訊會議測試，也宣布今日起，物流、外送或郵務人員統一至1樓或1樓地下室「物流交付區」交貨，在人流眾多情形下，以最高原則加強各項防疫措施。

(中時 )