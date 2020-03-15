澳洲雪梨證券交易所（ASX）今（15）日發布緊急聲明，在證交所總部大樓上班的一名員工收到新冠肺炎病毒確診通知，即日起要求該名員工返家工作，並清查證交所客戶或合作業者有無接觸史，證交所大樓辦公環境也立即消毒，確認16日股市開市運作正常.

這是新冠疫情在澳洲擴散以來，第一個由證券市場發出的確診個案。ASX官方表示，該名員工的辦公室位於Bridge Street總部，雖然14日收到醫療體系的確診通知，但該員工症狀輕微，精神振奮，應無需住院，根據澳洲衛生當局的建議，員工已進行自行隔離，並留在家中14天。

ASX表示，為防止病毒繼續傳播，已擬訂異地上班等業務連續性計劃（BCP），且有遠端工作的規劃，包括總部、資訊中心及各地的辦事處，唯一例外是BCP核心員工群組，他們將留在ASX總部，管理市場的正常運作，主要是技術、運營和監視領域。

(工商 )