新型冠狀病毒在歐洲多國肆虐，導致人心惶惶，就連恐怖分子都害怕？據傳有恐怖組織伊斯蘭國（IS）向麾下的聖戰士表示，因為疫情肆虐，所以目前暫時別到歐洲進行「聖戰恐怖攻擊」。

根據《紐約時報》報導，IS多年來一直前往歐洲主要城市進行恐怖攻擊，但如今因為新冠肺炎疫情肆虐，反而要求麾下的聖戰士們暫時避免前往歐洲，也要求他們打噴嚏要摀嘴、定期洗手等等。

據IS刊物《新聞》（Al-Naba）指示，健康的聖戰士不應該前往疫情嚴重的地區，若已經在歐洲各地，同時也確診的聖戰士也不要離開所在地點，繼續留在當地，報導指出，目的可能是要染病的聖戰士們傳染給歐洲的「異教徒」，IS刊物還強調「瘟疫」是神給世人的折磨。

另外，據美國霍普金斯大學報告顯示，伊斯蘭國覆亡後，大多數的IS聖戰士都在伊拉克活動，傳出當中已有110人確診罹患新冠肺炎，其中有10人病逝。

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(中時電子報)