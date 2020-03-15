中天綜合台《小明星大跟班》下週二（17日）晚間10點將播出主題「當12星座變成前任！分手後你是哪種舊情人？」邀請到12星座代表藝人、張文綺、若綺、范乙霏、夏宇童、雞排妹、蔡允潔、圓圓、米恩綺、蘿莉塔、安苡愛、葉欣眉等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）以及星座專家安格斯一起分析各星座特質。其中，處女座的雞排妹（鄭家純）自曝曾為了報復劈腿男友，竟逼迫男友分手後繼續「住在一起」，背後原因讓眾人聽了驚呼連連。

安苡愛坦言最不能接受男友的前任是「天秤女」。（圖／中天綜合台提供）

安格斯在節目中分析「當處女座變前任，分手後雙方就是仇人」，雞排妹忍不住點頭認同並笑說：「有次朋友問我某位前男友姓什麼，我思考了五分鐘，還是想不起來他姓什麼，真的忘得一乾二淨。」但若是遇到劈腿渣男，情況又不一樣了，雞排妹透露：「曾經有任男友跟我提分手後，我才發現他居然要結婚了，我一定要讓對方（另一個女生）也知道我的存在，我就要求這男人來跟我住一個禮拜，還要他主動跟未婚妻說這件事。」憲哥聽了笑回：「是要讓他精盡人亡嗎？」雞排妹趕緊解釋：「是我覺得不公平，這種痛苦不能我一個人承受。」

天秤座的蔡允潔表示自己是分手後依然能和對方當好朋友的人。（圖／中天綜合台提供）

但雞排妹也有死敵，坦言曾經被「天蠍女」纏上，氣憤道：「我跟某任男友在一起時，粉專就收到一封私訊，說我男友已經和別人訂婚，又過了一陣子，換我男友收到一封Email，裡面都是我近期上新聞的內容，然後寫說『你怎麼會辜負你爸媽對你的栽培，跟這種爛咖在一起？』，各種不好聽的言語，後來發現這些都是他前女友做的，她是天蠍座。」

安苡愛則是最不能接受男友的前任是「天秤女」，「她就是分手以後會經常約共同的朋友一起吃飯，不只如此，她連家族旅遊出國玩也邀我男友去，天秤座女生分手就是都會繼續當朋友。」現場天秤座代表蔡允潔也自招，「對！我們（天秤座）就是分手後，就算住在一起也不會發生任何事情的人，真的！兩個人之間很清白的。」讓主持人Sandy吳姍儒聽不下去，直呼：「除非你住在內湖區的清白里，不然是不可能清白的。」想看更多精彩內容請鎖定周二（3/17）晚間10點，中天綜合台《小明星大跟班》。

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(中時電子報)