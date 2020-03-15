3月12日，俄羅斯海軍所訂購的第7艘「守護級」(Steregushchiy)巡防艦「勤奮號」(Retivy )在聖彼得堡北方造船廠(Severnaya Shipyard)下水，此艦屬於「項目20380」(Project 20380) ，是俄羅斯新式軍艦之一，具備匿蹤外型、相位陣列雷達，可以視為輕量化的神盾艦。

海軍情報網(navy recognition)報導，北方造船廠代表在下水儀試說：「今天，項目20380的輕型巡防艦絡於完成，這是我們造船廠所國家所製作的第5艘。」

該級艦第4艘與第6艘的建造工作，是在遠東地區阿阿穆爾河造船廠來製作。

代表說：「我們對於守護級的製作相當有經驗，前4艘護衛艦：守護號(Steregushchiy)、機智號(Soobrazitelny)、堅強號(Stoiky)和敏捷號(Boiky)，已於2007~2014年交付給俄羅斯海軍，並在波羅的海艦隊服役.....而勤奮號的海上試驗將在今年底進行，未來將配屬給黑海艦隊。」

項目20380巡防艦，是聖彼得堡海洋工程中心設計局開發的，設計目的是近岸巡邏。主要武裝是通用型砲，地對空飛彈/火砲系統，超音速飛彈和自動機砲。可攜帶1架Ka-27直升機。

由於任務是以近岸巡邏，因此該艦的排水量僅在1800噸(輕載)與2220噸(滿載)。最大長度為104.5公尺，最寬為13公尺，最大吃水為7.95公尺。最高速度為27節(時速50公里)，最大巡航距離為4000英里(6437公里)。

(中時電子報)