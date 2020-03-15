有鳥友透露，7天來台南的黑琵棲地共發生4死1傷事件，不知道怎麼了。(莊曜聰攝)

黑面琵鷺北返期傳出死亡事件，引發鳥友關注。(讀者提供)

時序進入春季，來台度冬的黑面琵鷺準備北返，但鳥友今天卻發現壞消息，今天下午在七股頂山疑似發現1隻黑面琵鷺死亡，安南區北汕尾一帶也有另1隻黑琵中毒送醫，所幸最後證實在頂山發現的是小白鷺，但據鳥友透露，這1個禮拜來已經傳出4隻黑琵死亡事件，南市府農業局森保科也證實，並強調死因分別為肉毒桿菌中毒、老死，另有1件送驗確認中。

台南市生態保育學會人士下午在七股頂山賞鳥亭進行導覽解說時，透過望遠鏡發現，遠處的紅樹林裡有鳥兒臥地不動，研判可能是黑琵，立即通報相關單位前來處理，同時間安南區北汕尾也發現黑琵疑似是肉毒桿菌中毒癱軟無力，目前也送醫治療中。

南市府農業局森保科長楊錦樹說，志工涉水經過沼澤地接觸到鳥屍，已經確認該物種是小白鷺，並不是黑琵，在安南區送醫治療的黑琵從外觀看來是成鳥，現階段以血清治療，研判是肉毒桿菌中毒，後續狀況還要觀察。

但根據長期觀察黑琵的鳥友透漏，從3月8日迄今黑琵已經發生「4死1傷」的情形，且分布於各個棲息地，包括8日在七股區三股里、安南區本淵寮、11日在曾文溪主棲地以及13日的七股區頂山，以及今天下午安南區北汕尾的中毒案件，搞不清楚到底發生什麼狀況。

楊錦樹指出，安南區本淵寮的黑琵是肉毒桿菌中毒死亡，已派員找尋附近環境可能的感染源，但還未能確定，七股頂山案例則由淡水畜衛所檢驗中，七股三股里、曾文溪主棲地發現的黑琵則是屬於自然老死；農業局原定16日邀各界討論黑琵繁殖羽及頂山數量減少的議題，對近來的死亡事件應會列入討論。

(中時 )