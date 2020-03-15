國民黨不分區立委張育美質詢農委會官員時，大聊自家寵物Lulu，除了同黨議員看不下去，網友也紛紛狂酸，甚至有人酸她「Lulu立委」。對此，張育美在臉書一句洩心聲說，「新任立委每天都會進步的，我要有正能量。」

張育美質詢喊Lulu親親，網友留言酸，「看質詢就知道戰鬥力很差又不專業，一直講Lulu，難怪成為笑柄。」、「功課有做足，但話家常的部分要減少一點。」、「阿嬤回家帶孫就好，不要當立委誤了百姓。」、「國民黨38席真的太多了。」、只有張育美能夠超越陳超明。」不過也有人說，「我必較喜歡張育美委員的『佛系問政』， 不喜歡『張牙舞爪、面目猙獰政』非理性地為反對而反對。」

張育美的小編在臉書貼文表示，姐姐的質詢出乎意料地受到大家關注。質詢中，她要求農委會加強宣傳，向飼主宣導疫情隔離期間，農委會可以提供寵物的照顧和協助；但在農委會要增加媒體曝光前，她自己倒以身體力行幫忙農委會加強宣導了。

小編還表示，育美姐姐請大家看她上任一個月以來專業質詢的FB。「新任立委每天都會進步的，我要有正能量。」

(中時電子報)