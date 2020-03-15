108學年HVL高中排球聯賽今天進行最後一天賽事，女子組冠軍戰中山工商以25比11、25比15、25比20重挫首度爭冠的鶯歌工商，拿下隊史HVL第12座冠軍。

中山工商是國內高中女排老牌勁旅，從80學年度開始、連續29季每季都能留在最後4強，雖然過去三季無緣冠軍，本季再度挑戰，終於奪回失去的冠軍寶座。

鶯歌工商第3局曾取得5分領先，不過中山工商在該局尾聲縮小差距並逆轉比數，最終鶯歌仍無緣從中山手中拿到局數。

中山工商原本的執行教練林靜怡因為身體健康因素，目前退居幕後擔任隨隊教師，改由黃微雯接下執行教練兵符，黃微雯指出，此役針對鶯歌工商球員防守上有針對性策略，因此前兩局拿得相當順利，「第3局雖然又發生我們常有的無法堅持下去的缺點，不過對孩子有信心，也鼓勵她們堅持下去，才能在後段挽回劣勢。」

稍早女子組季軍戰，本季無緣4連霸的東山高中，在先輸一局劣勢下連趕三局，終場22比25、25比23、25比16、25比15擊退內湖高中。

(中時 )