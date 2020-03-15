小琉球舉辦畢業生獨木舟出航活動今年邁入第4年，全德國小師特地生打造透明獨木舟，划船時可同時觀賞海底風光，15日完工並依循古禮在杉板灣下水啟航。（潘建志攝）

小琉球近年來積極推動海洋環保教育，連續3年全島3所國小及1所國中，聯合舉辦畢業生獨木舟出航活動。今年全德國小特地打造4艘透明獨木舟，划船同時可盡情欣賞海底風光，15日完工，並依循古禮在杉板灣下水啟航。

每年畢業季，小琉球的國中小畢業生們，都會划獨木舟環島一周，從不同角度看家鄉之美。以往獨木舟都是現成的，今年全德國小今年爭取教育部補助，辦理師生多元探索活動，在老師溫志榮指導下，由畢業生自製造獨木舟。

不同於常見的開艙式獨木舟（canoe），這次學生打造是封艙式獨木舟（kayak），並以透明帆布包覆船身，可一覽海底風光。16名學生們花了7天時間，學習船身結構，及電鑽、釘槍、線鋸機等工具使用，從鋸木鑽孔、尺規做圖、木板雕鑿一合作起完成。

在蒙皮前學生也仿照紐特人古老傳統，在船頭放置吉祥物賦予船靈魂，並邀請小琉球海灘貨幣發起人林佩瑜，以彩繪廢棄浮標當做吉祥物。15日在杉板灣依循古禮舉行下水啟航儀式，學生們都很開心。

校長黃建榮表示，讓學生自製獨木舟，考驗孩子在真實情境的實作能力，及團隊合作。學生許宸渙說，造舟並不容易，像丈量船身水平時要站在船頭看向船尾，才能確保肋骨的水平和龍骨的垂直，否則所有努力都會白費。

(中時 )