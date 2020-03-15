蕭言中作勢親吻敖幼祥，逗得在旁觀展的民眾也哈哈大笑。(王寶兒攝)

漫畫家敖幼祥與蕭言中，相識近40年，雖無血緣，但卻如真正的兄弟一般親暱，在蕭言中為花蓮打造的裝置藝術揭幕儀式中，敖幼祥也出席力挺。蕭言中表示，敖幼祥非常照顧後輩，能在花蓮舉辦展覽，也是長年住在花蓮的敖幼祥牽成的緣分，很感謝他長久以來的支持。

蕭言中回憶，就讀復興商工時，常常跑到校門口對面書店，翻閱敖幼祥風靡全台的漫畫《烏龍院》，從小就立志當漫畫家的他，除了喜歡《烏龍院》幽默逗趣的情節，也非常崇拜敖幼祥，沒想到在1985年參加由《中國時報》主辦的漫畫大擂台比賽時，能順利與敖幼祥見面，相識至今。

蕭言中笑說：「我從沒想過第一位認識的漫畫家是我最崇拜的漫畫家，但看到他的第一印象是『怎麼會有這麼高的漫畫家』。」身高直逼190公分的敖幼祥，也像《烏龍院》的角色一樣，在漫畫圈裡被稱為「大師兄」，蕭言中與敖幼祥過去同為《中國時報》連載漫畫家，也如師出同門的師兄弟一樣，擁有深厚好交情。

敖幼祥表示，蕭言中個性隨和，不曾見過他發脾氣，創作上也令人驚豔，初次見他的創作，並不是他最著名的單幅漫畫，但漫畫線條卻值得玩味，後來蕭言中漸漸以單幅漫畫見長，還嘗試舞台劇等創作，都讓他印象深刻，「蕭言中在漫畫界是多才多藝的才子，雖然乍看是不務正業的漫畫家，但他豐富的人生閱歷也反映在他的創作上。」

敖幼祥分享，兩人時常相聚聊天，更曾在數十年前共組漫畫家棒球隊，大讚蕭言中是「當家二壘手」，已故漫畫家鄭問、漫畫家林政德也曾參與其中，是現在想來十分有趣的經歷，兩人能維繫友誼至今也是難得的緣分，「蕭言中看我的漫畫長大，我則是看他的漫畫慢慢變老，我們認識快40年，以後一生也都會一直在一起。」

(中時 )