比特幣等數位資產市場，近日來著全球股市價格崩潰，虛擬貨幣交易平台業者認為，數位資產最令人詬病的「價格波動大」、「價格操縱隱形手」等等，在市場混亂中全都現形了，這也是美國聯準會和財政部不能接受「CBDC」（法幣數位化）的最大阻力。業者說，只要美國表明「沒有必要」，台灣央行更不敢動。

比特幣價格12日發生腰斬，自7943美元半天之內下跌到3858美元。在相對封閉的虛擬貨幣市場中，更多人認為，這必然有人為操控。國際區塊鏈投資業KR1 plc總經理凱德（Keld van Schreven）指出，比特幣交易因毒品交易商和洗錢者滲透使用，讓各國金融監理單位十分頭痛，進而使得各國央行對於虛擬貨幣的創新作法感到不安。

即便如此，中國大陸、歐洲許多國家實際投入CBDC的研發。這個全名為Central Bank Digital Currency的法幣數位化，需要區塊鏈、DLT分散式帳冊等技術的配合，凱德指出，除了中國人行已宣布投入研究，英格蘭銀行是另一個支持力量，甚至宣稱英國GDP將會因為導入CBDC而額外增長3％，對經濟帶來貢獻的效果和大幅減稅大致相當。

標普全球評級最新報告亦指出，歐洲等6個國的中央銀行，在CBDC發展上組成合作關係，可能會加速實體貨幣去化的進程。不過，整體而言，標普認為，數位貨幣在成為全球所接受、並達到所有金融體系均有能力處理數位貨幣之前，可能還有很長的路要走。

凱德亦分析，美國聯準會和財政部首長對於CBDC的看法，與歐洲國家大相徑庭，聯準會主席鮑威爾甫在3個月前公布表示，美國“沒有必要”創建CBDC。美國在全球金融市場具有規格建立的領導角色，對於其他新興市場或小型經濟體，具有決策影響力。

我國央行總裁楊金龍近日在立法院財委會中就強調，即使央行內部的CBDC小組已研究一年多，仍可以非常明確地說，「台灣不會現在導入數位法幣」，這個發展方向「沒有任何曖昧不清」！

(工商 )