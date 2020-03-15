羅時豐近日在YouTube推出《羅時豐 DL.不務正YA》影片，為他四月全新國語專輯暖身；13日播出首集中，羅時豐邀來外甥客串，外甥膽大包天、打起羅時豐堆在家裡賣不掉的CD及海報主意，要他搬出來免費送給路人；羅時豐好奇問：「那種東西誰要啊！」沒想到外甥竟回：「不會啦七月（意指鬼月）快到了，大家會搶！」還虧他CD賣不掉的原因：「專輯封面修圖修過頭，大家認不出來。」爆笑又逗趣！

每支約莫10分鐘長度的影片，羅時豐坦言拍攝前內心經歷過掙扎，「雖然自己滿喜歡透過時下的社交平台觀看有趣及創意的影片，但當外甥提出『不務正YA』創意發想時，一度真的有點排斥，擔心自己是否適合以這樣型態，在新媒體平台上的曝光」。後來他實在抵不過外甥、兒子的「盧」，抱持著「就配合他們一次，反正拍了未必會播」的心情豁出去配合，才順利完成影片。

實地拍攝後，羅時豐被年輕人的熱血精神感動，「他們扛著自己的相機、機器，開著車子到家裡來接我，當時在沒有腳本、沒有主題，我們很隨性地就到附近的大湖公園展開『沒有設限』的拍攝」。沒想到這個「第一次」，意外讓他體驗到「原來還有這麼多人關心我、知道我、聽過我的歌，真的讓我太意外、太感動！」羅時豐為了這次拍攝，特別觀摩時下網路節目，發現很多「長輩族群」也是網路上的「鐵桿粉絲」，於是他將自己頻道的影片內容，主旨設定為「照顧更多高年齡層觀眾」，節目規劃及剪接採用更多「長輩圖」，希望藉此與許多長輩達成「互動」與「話題共鳴」。

至於拍攝花費、成本，羅時豐笑回可以說是「禮重、情意重」，「所有拍攝的器材都是這群年輕人（外甥、兒子、同學）用自己的相機、手機、影像器材等，他們用最簡便的器材加上他們最珍貴的臨時動議、創意共同完成拍攝，這些年輕人都是犧牲他們下班後、休假時間在進行剪接及後製工作，真的很熱血、拼命！我只能外送點心、約吃宵夜犒賞這群勞苦功高的幕後團隊」！然而近期新冠肺炎延燒，外景拍攝不擔心衛生安全？羅時豐表示，節目大部分內容都已完成：「目前都在進行剪接等後製，不會被疫情影響！」希望在大家居家防疫之餘，觀看《羅時豐 DL.不務正YA》影片當成休閒娛樂。

《DL.不務正YA》頻道的影片內容逗趣。（翻攝YouTube）

《DL.不務正YA》頻道的影片內容逗趣。（翻攝YouTube）

《DL.不務正YA》頻道的影片內容逗趣。（翻攝YouTube）

(中時 )