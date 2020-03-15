新冠肺炎在全球大流行，網路上不少人發起邊洗手邊唱老歌〈I Will Survive（我會戰勝）〉「#IWillSurviveChallenge」運動，就連WHO（世界衛生組織）的總幹事譚德塞也在推特上，公開點名知名歌手們響應，性感國際女團小野貓主唱妮可就穿著爆乳馬甲洗手，搭上小野貓的新歌藉機宣傳，成功達成洗手兼宣傳新歌的效果。

〈I Will Survive（我會戰勝）〉原唱葛洛莉雅蓋諾（Gloria Gaynor）也出現響應

「洗手挑戰」不少大咖都開始響應，〈I Will Survive（我會戰勝）〉的原唱者葛洛莉雅蓋諾（Gloria Gaynor）也飆唱這首歌，洗手給大家看，要大家一起對抗新冠肺炎。

小野貓性感主唱妮可則是邊洗手邊飆唱小野貓的新歌〈React），露出性感胸膛，穿著緊身皮衣馬甲，邊舞動邊洗手，呼籲大家要多洗手。

WHO譚德塞也點名大咖歌手一起響應。（圖／翻攝自推特）

世界衛生組織總幹事譚德塞則在推特標記其他歌手，如凱蒂佩芮、防彈少年團等，要大家一起響應，來帶動全球民眾多洗手對抗新冠肺炎，注重個人衛生也保護他人。

(中時電子報)