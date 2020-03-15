自稱患思覺失調症，叫「小鄭容和」的王姓直播主，深夜在新北市新店區與老婆吵架後，拿著剛買來的一把「品牌迷思」新的料理刀「祭血」，將在超商前等姊姊下班的無辜林姓男子一刀刺死，案發後震驚社會，藝人謝祖武在臉書點名，「法官們 你們怎麼看呢？」

藝人謝祖武曾拍過警世電視劇「台灣靈異事件」，擔任一名刑警角色，所以對社會命案事件感觸特別深，當王姓凶嫌告訴警方自己有思覺失調症，常常都會有「別人要攻擊我」的感覺，因此才會隨身帶刀，謝祖武臉書痛批，你有什麼病我不知道 我只知道你的所謂不開心摧毀了一個家庭。

新店王姓直播主稱患思覺失調症，IG上秀「品牌迷思」名刀卻用來血祭無辜路人。（翻攝自臉書）

網友見道謝祖武真性情地批判社會殺人事件，紛紛轉載並且留言支持：「隨機亂刺人後在說自己有病，然後又被判有教化可能，實在是讓天怒人怨呀!!」、「最後會以『有教化可能........』結案!!!! 看樣子無法遏止下次憾事再發生 唉」、「死的不是法官家人，他們不痛不癢所謂人權已走偏在台灣生活變成要自求多福了」。

王姓凶嫌自稱患思覺失調症，有解離性人格分裂，因當時與妻子爭吵一時情緒失控，才會持刀隨機朝機車停在車子前方的林男猛刺一刀。

根據維基百科解釋，解離性身分疾患，或多重人格，是心理疾病的一種，常與思覺失調症搞混，多重人格患者的每一個人格都是穩定、發展完整、擁有個別思考模式和記憶的。分裂出的人格包羅萬象，可以有不同的性別、年齡、種族，甚至物種。他們輪流出現控制患者的行為。

(中時電子報)