歐洲新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心14日宣布歐洲27國與杜拜旅遊疫情列為第3級警示，17日起自這些國家入境旅客與機組員要居家檢疫14天，阿聯酋航空公司固定以空中巴士A380型巨無霸客機飛航台灣，15日降落桃園機場，深夜起飛返回杜拜之後，阿聯酋航空決定暫時停飛杜拜桃園航線，A380型巨無霸客機的身影，也將有一段時間不會出現在台灣的天空。
15日下午3時30分降落的EK366阿聯酋班機，機上乘坐300多名各國旅客，由於中央疫情指揮中心已宣布歐洲27國與杜拜旅遊疫情列為第3級警示，所以機上旅客不分國籍，入境後必須居家檢疫14天，整個入境長廊也排滿等候檢疫官審核居家檢疫書的旅客，衛福部疾管署依勤務需求，也調派了檢疫官及協勤人員處理，不過整個旅客審核過程仍舊花了1個多小時。
中央流行疫情指揮中心14日公告，台灣時間14日下午14時起，還沒有從歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，在班機抵達台灣後，機上乘客不分國籍，全部必須居家檢疫14天。15日清晨6時許，2班從歐洲德國法蘭克福與荷蘭阿姆斯特丹返抵桃園機場的航班，共搭載400多名旅客抵達桃園機場，由於2個航班幾乎同時抵達，也都在同一航廈入境，旅客花費了近4個小時，才完成檢疫審核及通關程序。
依照防疫規定，入境旅客必須居家檢疫或居家隔離者，不得搭乘大眾運輸工具，僅能自行駕車或由親友接回，或者搭乘各機場防疫車隊的車輛，否則將依法開罰。17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者若無住所，可至集中檢疫所，檢疫期間自行付費居住。
(中時 )
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