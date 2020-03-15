阿聯酋航空公司空中巴士A380型巨無霸客機15日降落桃園機場，深夜起飛返回杜拜之後，阿聯酋航空決定暫時停飛杜拜桃園航線，A380型巨無霸客機的身影，也將有一段時間不會出現在台灣的天空。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心公告自歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，機上乘客不分國籍，全部必須居家檢疫14天，桃園機場15日自杜拜飛抵桃機的外籍旅客，訊問檢疫人員相關規定。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心公告自歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，機上乘客不分國籍，全部必須居家檢疫14天，桃園機場15日自杜拜飛抵桃機的外籍旅客，訊問檢疫人員相關規定。（陳麒全攝）

歐洲新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心14日宣布歐洲27國與杜拜旅遊疫情列為第3級警示，17日起自這些國家入境旅客與機組員要居家檢疫14天，阿聯酋航空公司固定以空中巴士A380型巨無霸客機飛航台灣，15日降落桃園機場，深夜起飛返回杜拜之後，阿聯酋航空決定暫時停飛杜拜桃園航線，A380型巨無霸客機的身影，也將有一段時間不會出現在台灣的天空。

15日下午3時30分降落的EK366阿聯酋班機，機上乘坐300多名各國旅客，由於中央疫情指揮中心已宣布歐洲27國與杜拜旅遊疫情列為第3級警示，所以機上旅客不分國籍，入境後必須居家檢疫14天，整個入境長廊也排滿等候檢疫官審核居家檢疫書的旅客，衛福部疾管署依勤務需求，也調派了檢疫官及協勤人員處理，不過整個旅客審核過程仍舊花了1個多小時。

中央流行疫情指揮中心14日公告，台灣時間14日下午14時起，還沒有從歐洲申根區國家及杜拜等地登機的旅客，在班機抵達台灣後，機上乘客不分國籍，全部必須居家檢疫14天。15日清晨6時許，2班從歐洲德國法蘭克福與荷蘭阿姆斯特丹返抵桃園機場的航班，共搭載400多名旅客抵達桃園機場，由於2個航班幾乎同時抵達，也都在同一航廈入境，旅客花費了近4個小時，才完成檢疫審核及通關程序。

依照防疫規定，入境旅客必須居家檢疫或居家隔離者，不得搭乘大眾運輸工具，僅能自行駕車或由親友接回，或者搭乘各機場防疫車隊的車輛，否則將依法開罰。17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者若無住所，可至集中檢疫所，檢疫期間自行付費居住。

(中時 )