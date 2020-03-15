中山工商女排隊睽違3季終於奪回失去的HVL高中排球聯賽女子組后座，冠軍賽為球隊貢獻高二主攻手許菀芸獲執行教練黃微雯稱許，賽後也透露左腕寫上的激勵字句，鼓勵她挑戰極限。

許菀芸的左手腕寫著「突破」兩字，她透露，隊友也都把目標寫在身上各自鼓勵，「我會寫這兩個字，是因為身為攻擊手，我的身高只有162公分，對方攻擊手好幾個身高都180公分以上，例如今天冠軍賽面對的鶯歌工商攻擊手甘可慧有185公分，站在我前面像一道牆，我想要突破她們！從今天的結果看來，這兩個字寫得有用！」

許菀芸也提到，自己在高中賽事之餘，也獲拔擢體驗了企業排球聯賽高水準賽事，「這些大賽對到的學姊個個都具備身材優勢，很多時候我的攻擊會被攔網、都打不死她們，多少信心會受挫，也但從學姊們身上學到很多經驗，學著打出更大的角度，對我很有幫助。」

許菀芸（中）奮力扣殺。（名衍行銷提供／陳筱琳台北傳真）

中山工商本季提前換血，讓多位高一、高二生扛起責任，許菀芸說：「雖然會遇到場上沒有學姊帶領的考驗，但我覺得以後也是會遇到這些試煉，現在提前感受也不錯，讓我們對下個球季有更充分準備。」

對於個人獎，許菀芸笑著說：「有機會的話，最佳邊線球員和最有價值球員我都想拿！也很可惜因為新冠肺炎疫情只能閉門比賽，真的很希望有更多人可以看到我們的表現，知道中山工商女排做得到。」

(中時 )