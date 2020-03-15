台灣的新冠肺炎確診人數再增加！中央流行疫情指揮中心昨公布國內一口氣新增6名境外移入確診，累積共59例。對於確診據增，村長桃園市議員詹江村對此卻認為，疫情中心指揮官陳時中「再不拿出魄力，不小心會掉下神壇！」。

陳時中指出，這次新增的54案到59案都是境外移入，是有史以來單日確診數最多的一次，讓台灣感到很警惕，因此從今天開始，將擴大篩檢，主動對14天內有歐洲旅遊史者進行採檢，希望將這波從境外感染的衝擊降到最低。

對於有記者提問，歐洲擴散的疫情是否會有影響台灣社區可能？若不幸仍有潛伏期案例何時會成為高峰？陳時中坦言，對於何時走入高峰，「我很難預測，只能說，疫情一波一波的來，也只能一波一波的守住」。

他也直言，雖然已經提升旅遊警示，從歐洲入境都要居家檢疫十四天，但為了避免漏網之魚，今天起，將在往前14天追溯有旅遊史，且有出現症狀者全面採檢。將從健保資料勾稽，放大認定條件，來找到這些人。

對於陳時中說法，詹江村認為有必要提醒他，「歐美日疫情已經這麼嚴重，如果出國是為了生計，經濟，情有可原，若是為了旅遊？風險全國一起扛？順時中再不拿出魄力，不小心會掉下神壇！」。

(中時電子報)