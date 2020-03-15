網友對於廢死聯盟會應，多表示憤怒。（取自PTT）

23歲直播主王秉華13日在新店拿生魚片刀狠捅殺害無辜路人，消息曝光後引起全台民眾憤怒，甚至有人要廢死聯盟「踹共」。對此廢死聯盟執行長林欣怡沉寂一天後也終於表態，但卻引起民怨沸騰，網路一片罵聲，甚至三字經出口。

13日晚間，23歲自稱是小鄭容和的王姓直播主，僅因為與新婚妻子發生口角，竟持生魚片刀下車，一刀捅死正在等姐姐下班的無辜林姓騎士。

王嫌隨機殺人後短短20分鐘就遭警方逮捕，王嫌臉書也隨之曝光，意外的是，王嫌長的白淨俊俏，自介上還稱自己有「解離性人格」，還自稱是「小鄭容和」（鄭容和是南韓歌手）。

廢死聯盟隨在臉書引用他人文章發10點聲明，包括「請不要轉載任何的圖片、電視畫面，畢竟這些都會製造無謂的恐慌與難過」、「如果心情久久不能平復，就暫時不要觀看任何媒體，讓自己的心靈休息一下」、「請不要叫廢死聯盟踹共，人不是他們殺的，他們只是堅持自己的理念而已」等等。

此聲明一出，引起民怨沸騰，不論在PTT或是各媒體臉書專頁，網友留言罵翻天，甚至三字經出口！痛罵「垃圾團體」、「通篇廢話」、「一堆偽善者」、「始作俑者之一」、「吠屎」、「廢物聯盟」、「殺人者死，傷人及盜抵罪，很難嗎？」、「專門保護殺人犯的團體」、「XXX你們怎沒被捅死」、「我OK你先去死」、「台灣價值」、「民進黨價值之一 安啦 可教化」、「XXX竟然不是因為無辜人被殺而難過」、「廢死好樣的」、「不聽不看沒有輿論是好事嗎」、「被桶死的人就活該嗎」、要什麼反應才合乎廢死聯盟期望」、「噁心啊」、「廢屎文組法匠奇怪詭辯」、「社會亂源之一」、「垃圾團體 幹」、「台灣最不需要團體之一」、「供三曉」、「殺人犯當天災一樣嗎？」、「 殺人償命 天經地義」、「不懂為何妳們可以這麼冷血」、「只會刷存在感 的廢物聯盟」、「我實在很想理性面對，抱歉我是畜生沒辦法。對了，我不會在路上亂捅人。」

(中時電子報)