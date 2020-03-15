疫情指揮中心今又公布6例新冠肺炎確診個案，創下新高，還都是境外移入個案。就有網友在PTT上爆料，稱某個案病例是外商公司員工，在出國前就有許多同事勸退他不要出國，但對方仍認為現在機票便宜而執意出國。結果，沒想到返台後，現在傳出真的確診，害得整間公司全都受到影響。

原PO在疫情指揮中心記者會後於PTT發文爆料，稱其中有一個確診的人在外商上班，出國前身邊的同事不斷勸告「不要去」、「很危險」，但是那個人仍以機票很便宜的理由執意出國，最後甚至還欺騙公司說只是在國內旅遊。

原PO表示，沒想到那人返台後真的確診，連帶影響了全公司的同事，「現在確診了，整間公司強迫關閉，再出國玩啊！X！真的白癡！」原PO憤怒說，「真搞不懂這些人到底為何這時間要出國？別人的命都不是命？」不過，他最後也呼籲外界不要亂猜地點造成不必要的恐慌，直呼發文是自己單純發洩，請不要提供錯誤資訊。

爆料內容一曝光，許多網友看了也拳頭硬了，憤怒譴責「這可以開除吧?」、「死白目」、「他們省旅費，全民幫他們赴醫藥費？」、「全台公司應該拒用這種人啦」。不過也有人狂問，「請問他上下班搭乘什麼交通工具」、「先承認你就是旁邊的人」。

(中時電子報)