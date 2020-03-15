鼓勵財管客戶擁抱台股，四大行庫加入高股息優質龍頭基金協銷陣容。由龍頭投信業者元大投信所發行，即將在3月17日正式上市的主動式台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，在主打龍頭股、高股息、根據業績表現動態調節等產品訴求之下，除了同一集團旗下元大銀力挺該基金之外，據了解，連同華銀、兆豐、台企銀、彰銀等四家公股銀行已特別加入該基金的協銷陣容。

上述四大行庫裡，其中彰銀更為該基金的保管銀行。而元大金控旗下的元大銀，在上周五已在捷運西門站旁具有「地標」性的元大銀行所在大樓，掛上「存好股找元大」，為這檔即將問世的龍頭基金掛保證，鼓勵客戶透過基金的方式多存殖利率高的「台灣好股」，在此同時，四家公股行庫也應元大投信之邀，齊力加入協銷團隊，代表對該新檔台股基金產品的信心，也引市場矚目。

公股行庫因應客戶的屬性，在上架財管商品時向來強調商品本身的穩健性，而四大行庫有志一同願力推該產品，也顯見該產品對客戶的「保值性」。對此主掌財管業務的行庫主管指出，旗下客戶在理財資產的配置過去絕大部分以債券型基金為主，不過新冠肺炎疫情衝擊加上原油價格大跌，以往老行庫客戶偏好投資的「高收債」基金成為重災區，而新冠疫情掀起的全球降息風，又導致各類債券投資收益大縮水，相對而言優質台股殖利率高，又不會有匯率風險問題，而元大投信又是業界的龍頭投信，所發行的這檔新台股基金，應是客戶資金可「換跑道」的新去處。

對此行庫主管指出，該基金由於首創台股基金月配息，雖然該基金為台股，並非債券基金，但已具有類似像債券基金「固定收益」精神，加上台股殖利率是全球之冠，超過4％的平均水準，不僅其他國家望塵莫及，還吸引外資大舉投資台股，此時雖然大盤不佳，但也是可逢低進場的好機會，加上有專業的投信團隊協助操盤，因此才有數家公股行庫同時加入元大投信對此檔基金的協銷團隊。

行庫主管也進而指出，這檔基金在資金完成募集之後，預計4月初才會正式進場投資，屆時股市已經歷一波震盪，且美國聯準會、我國央行對降息的態度又會有更明確的答案，對投資人而言不失為進場台股的好時機。

行庫主管也比較這檔台股基金和台灣50 ETF等台股ETF類型商品最大不同之處在於，台股的ETF是按照「歷史表現的權重」來配比投資，包括殖利率、市值等等，然而一旦標的公司本身業績開始走下坡，現行的ETF機制反應不過來，舉例來說，某家公司過往配息高、佔該領域權重超過3成以上，但卻在今年因為業績衰退突然不配息，然而在ETF的機制下，這家公司依然會被選為成份股，但在主動式台股基金的操盤之下，這檔標的就會被剔除。

(工商 )