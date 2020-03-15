日前一名六旬婦人到藥局買口罩，因藥劑師還錯健保卡而引發下跪道歉風波。這名下跪藥師今天與藥師公會出面表示，自己對造成社會紛擾感到抱歉，但對於婦人是否要求她下跪及原不願意原諒對方，則沒有回應。藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則表示，若該名婦人願意公開道歉，就會說服王藥師接受，「不能大街罵人，小巷道歉。」

台北市一名60歲李姓婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉，引發外界熱議。北市南港警分局循線通知李婦到案，她供稱是因當下很生氣，訊後送辦。台北地檢署指出，已分案調查有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天下午舉行記者會，邀請當事人王藥師到場說明事發狀況。黃金舜說，此事件已經進入司法程序，希望不理性少數民眾可以控管情緒，不要造成防疫障礙。全聯會也會支持全台藥師，不會讓基層藥師受到傷害。

王藥師現身記者會時臉戴口罩，且以圍巾包頭。她表示，對個人事件造成大家關心以及社會資源的浪費，深感抱歉。後續事宜已交給公會處理。

有媒體詢問，這名婦人宣稱沒有要求王藥師下跪，但王藥師沒有回應，還有媒體問，是否會原諒這名婦人？黃金舜說，王藥師本人希望淡化事件，但其他基層藥師看到新聞報導相當憤怒，一致要求全聯會要挺身捍衛王藥師權利，不應該在協助口罩販售下被羞辱，全聯會將利用一切法律資源協助。

黃金舜表示，依照他最基礎的判斷，「一個受過高等教育的藥師，沒人叫你下跪，你會下跪嗎？」而這名婦人表現的很強勢，據他了解，這名婦人不僅叫藥師下跪，還要她磕頭道歉。他說，公會並非得理不饒人，但希望這名婦人可以公開道歉，大街罵人，小巷道歉，一樣不能接受。

(中時 )