中部地區一名屢次被警察開單男子，因為心有不甘，決定自己來當正義魔神，扮演「檢舉達人」角色，未料第一天「績效」槓龜，反而因為亂拍一家「護膚美容」中心，被請入店內「泡茶」，打得鼻青眼腫，感嘆「這行飯不好吃」！

據了解，這名一心要當「檢舉達人」男子，帶著手機騎機車在街頭繞了一整天，可惜因為第一天「出勤」，還不得「眉角」在哪裡，，當他經過市區某「美容精品店」時，聽聞該館「做黑的」，於是他先在外觀看後拍照後離去，卻被店裡的人發現。

於是由小弟追出告知「老闆要請你泡茶、沒壞意」，這名男子也很「老實」就隨其，進入美容精品店裡面。未料進店裡就被要求交出手機，還遭多人用球棒一陣痛打，身體多處受傷，哀嚎逃出報案。

檢警據報，進入這家護膚美容中心臨檢，雖然沒有發現有「做黑的」色情不法，但是在店內搜查到施暴的球棒等凶器，因此護膚店老闆判處10月徒刑，至於2名受雇的小弟因坦承犯行判3月徒刑。

檢舉達人出師不利，拍一家護膚中心先被請「泡茶」一頓毒打。（達志影像/shutterstock提供）

(中時電子報)