澳獅環球(01540)及獅子山集團(01127)發通告表示， 執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情況穩定，正在香港留院接受治療。

根據《信報》報導，兩公司的香港總辦事處已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，公司現與衞生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的員工及業務夥伴得知有關消息。

香港《01》也報導，獅子山集團北角的總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，強調業務將不會受到重大干擾。

(中時電子報)