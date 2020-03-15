香港獅子山集團執董 新冠肺炎確診 20:202020/03/15 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 獅子山集團執行董事新冠肺炎確診。圖為香港街頭。（示意圖／美聯社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳獅環球(01540)及獅子山集團(01127)發通告表示， 執行董事劉竹堅於3月13日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情況穩定，正在香港留院接受治療。 根據《信報》報導，兩公司的香港總辦事處已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，公司現與衞生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的員工及業務夥伴得知有關消息。 香港《01》也報導，獅子山集團北角的總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，強調業務將不會受到重大干擾。 (中時電子報) #獅子山集團 #劉竹堅 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 香港學生對韓國瑜香港村構想 非常期待市府盡快擬出完整藍圖 20:282020/03/11 政治 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 安永：新冠肺炎 陸三大產業受重傷 04:102020/03/13 金融．稅務 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 NBA》巴克利身體不適 急驗新冠肺炎 10:212020/03/13 體育 新冠肺炎疫情影響 紐約車展／漢諾威工業展延期 10:522020/03/13 科技 男造謠嘉基醫院新冠肺炎疫情 面臨300萬元罰責 11:172020/03/13 社會 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 兩岸熱門新聞 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 - 兩岸 - 旺報 單挑趙立堅美軍放病毒指控 美參議員推特遭封鎖 - 兩岸 香港獅子山集團執董 新冠肺炎確診 - 兩岸 鍾南山：美國病死率高 很多病人可能沒被發現 - 兩岸 - 工商 北京今晚午夜起 進入者須14天隔離觀察 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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