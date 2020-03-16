謝金河今（15）日從許多上市公司股價跌幅及公布的2月營收數據來看，提到「很多生技股都出現難以想像的低價，這意味了過去炒作過頭，困難的調整才要開始」，認為「這些對疫情沒有抵抗力的產業或企業，未來挑戰不可掉以輕心」。

財訊傳媒董事長謝金河在臉書貼文首先提到生技股部分，他舉例說，像是郭董旗下子公司有投資的康聯生醫，從332元跌至49元，股價下跌85%以上。曾經風光一時的浩鼎則是從775元跌到87.5元，中裕也從349.5元跌至67.5元。

還有第一波受害的交通運輸業部分，像是航空業者，郵輪旅遊，旅遊業，酒店，餐飲，譬如說華航股價已剩7元，長榮航空也剩下10.25元，「張榮發生前曾告訴我，他選擇了一個最不好經營的行業」，去年長榮航空的抗爭，如果大家想到今年的慘，可能大家會更珍惜，航空業好日子不多。

再從上市櫃公司公布的2月營收來看，也可以看到哪些公司營運受到重擊？

最慘的寶得利2月營收只有196.8萬元，比去年同期減少98.1%，寶得利專營陸客生意，今年恐不妙，股價已經從115.5元跌至8.23元。去年上市的羅麗芬是美容保養品企業，2月只有995.6萬元，比去年同期減少66.5%，股價也從232.5元跌至105.5元。

餐飲的新天地2月營收只有5369.3萬元，比去年同期減少61.3%，股價已從高點38.8元跌至8.82元。還有生產果汁的鮮活從高峰的單月最高3.96億元掉到只剩2061.5萬元，減幅達85.3%⋯⋯。

還有像台玻從歷史最高點188元，這次居然跌到8.06元，台灣最大玻璃企業市值只剩243億，而台玻的負債442.42億，市值比債務低很多，這也是一個警訊。「未來將是一個嚴厲的大調整年代，企業面對大風大浪必須要更加妥善因應，投資人也必須用更高的標準來檢視企業的體質。」謝金河提醒著說。

(中時電子報)