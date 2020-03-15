邁入新一屆立法院會期，財長蘇建榮明天（16）日將赴立法院財委會進行業務報告，本會期將續推4大法案，捲土重來推動證交稅法修正草案，將權證避險證交稅降至千分之1，備受券商高度期待。

另機車族也有福了，財政部也將偕同環保署及交通部，推動貨物稅修法，中古汽機車汰舊換新減徵貨物稅，2021（明）年1月7日屆期，將研議延長年限，其中機車舊換新還有加碼，若購買符合六期以上排放標準的環保車，減稅將加碼1千元、定額減徵至5,000元，快則上半年，慢則下半年會提出修法。

蘇建榮在提交立法院業務報告指出， 賦稅業務今年有五大重點：包括促進賦稅法規合理化、研議證交稅、研議貨物稅、建構賦稅e化措施與積極洽簽租稅合作協定。

賦稅業務方面，本會期預計續推4項修法，首先是證券交易稅條例第2條之3修正，為鼓勵權證發行人積極造市及避險，提升投資人參與權證市場意願，研議將發行權證證券商，基於履行報價責任規定及風險管理目的出賣避險股票的證券交易稅稅率，由千分之3降為千分之1。

其次，財政部將續推稅捐稽徵法修正草案，進行通盤修正，將逾期繳納稅金的滯納金計算周期，由「每逾兩日」加徵1%，延長為「每逾3日」，並拉高逃漏稅罰金、刑責，對情節重大者加重處罰。

另一方面，中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅方案實施期間到2021年1月7日就屆滿，目前正在洽交通部、經濟部及環保署意見，原則上各主管機關都同意優惠延長實施，但延長年限、適用條件等細節尚未定案，快則本會期，慢則下會期推出，將視疫情情況決定優先法案順序。

而配合大法官第779號解釋所進行的土地稅法修正，由於涉及內政部平均地權條例等條文需配套修正，預期在下半年會期才會提出，解決非都市土地編定為交通用地並指定為公共設施用地，買賣不可免徵土增稅違憲的問題。

(工商 )