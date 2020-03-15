13日新北市新店區發生一起直播主殺人案，一名王姓直播主和妻子發生爭執後，持生魚片刀刺死無辜路邊機車騎士，遭檢方控告殺人罪。他聽完檢方控訴感到不滿，哭喊「太誇張」，王嫌的辯護律師也表示，整起案件應是傷害致死而非殺人罪。

回到事發當晚，王嫌與妻子前往新店區採購新家用品，停在路邊討論晚上要到哪裡吃飯，但他不想回娘家，認為「這樣不好意思」，夫妻2人進而發生口角，憤怒的王嫌遂拿出藏在駕駛座下方的生魚片刀，下車隨機殺人。

此時王嫌看見臨停在超商前方的林男，於是將目標鎖定他，接近林男背後，待距離不足1公尺時突然衝上前，將整把生魚片刀插入林男背後，林男瞬間疼痛倒地，王嫌也因慣性整個人趴到林男的機車上。

王嫌隨後抽出生魚片刀，還耍帥叼根菸返回車上，事後王嫌將手機交給妻子，讓妻子打電話報警，最終他於新店區秀朗橋橋頭被捕。王嫌被逮後供稱從國中開始他就患有「心理解離、精神分裂」等症狀，每半個月必須回到精神科看診，吃藥控制病情。而當天他正好沒吃藥控制病情，又跟妻子大吵，才會情緒失控殺人。他還說，犯案當下，他清楚自己在幹嘛，不過不曉得為何要這樣做。

北檢調查後認為，王男僅與妻子發生口角，就持刀隨機殺害無辜路人，導致傷者死亡，犯罪情節重大，且行兇後立刻開車逃離，因此向法院聲請羈押。王男對控告結果則感到不服，聲淚俱下地指控檢方「太誇張」，王男的律師也出面說明，這是傷害致死罪，並非殺人罪。但台北地院認定，王男涉嫌有殺人罪並有逃亡之虞，因此獲准羈押。

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(中時電子報)