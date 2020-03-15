暫時拋開是否要把大洋將從米勒換成賈西亞的話題，桃園璞園15日靠著「Kiwi」李啟瑋末節轟進4顆三分球、獨拿13分，最後以109比89痛宰台灣銀行，目前璞園取得3勝2敗，跟裕隆並列下半季第2，2勝3敗的台銀，也掉到第4位置。

「教練在中場休息時間告誡我，一有空檔還是要投，給我很大的出手信心，才讓我下半場有機會開火，」拿下全隊最高17分的李啟瑋賽後表示，「之前入選亞洲盃資格賽的中華隊，也給我不少學習與磨練機會，對現在的我當然有幫助。」

李啟瑋賽後聲音相當沙啞，下巴也有明顯縫合傷口跡象，「前天出戰裕隆比賽結束後就變這樣，防護員說應該沒事，就是下巴與脖子有擦傷，聲音也變沙啞，當天回去吃炒飯就吃了快半小時，因為感覺不太舒服，現在已經好很多了。」

璞園輕取台銀的另一功臣，則是很有可能要被換掉的米勒，他拿16分、15籃板、3助攻與2抄截的全面數據，一掃前役被璞園總教練麥班達埋怨只抓3籃板的陰霾，不過到底璞園要不要找前富邦勇士洋將賈西亞，恐怕要等璞園自行宣布了！

(中時 )