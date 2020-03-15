新北市新店區日前發生一起隨機殺人案，23歲自稱「小鄭容和」的王姓直播主因與新婚妻子起口角，竟情緒失控持生魚片刀，「一刀捅死」正等姊姊下班的33歲無辜林男，冷血行徑引公憤，而「廢死聯盟」仍冷血護航殺人犯。也讓網友群情激憤，舉例反嗆。

因新店隨機殺人案，台灣「廢除死刑推動聯盟(TAEDP)」被網友要求出面回應，廢死盟在臉書分享台劇《我們與惡的距離》的經典台詞「提醒台灣社會」，「一個民主法治國家，要靠殺人才可以撫慰人心，保障安全。這個我沒有聽過，這太荒謬了」、「一個案件的結束，並不是盼判刑就結束了」。

但廢死盟的回應卻讓許多觀看行兇影片的網友，更怒了，認為「廢死盟保障殺人犯權益」，「那誰來為慘死的無辜路人討公道？」、甚至曾有案例，死者與凶手完全不認識，仍被槍殺、亂刀砍死，長久以往，若每個殺人犯都以精神失常、失調為由，在法庭上抗駁，藉少數法官認為「可教化」的憐憫心，來僥倖逃過死刑，那被殺的人就該死嗎？

網友diok今15日在批踢踢論壇發文表示，「廢死聯盟的神邏輯都說，『死刑不能永久解決殺人犯的問題』。所以就不能死刑？」。

原PO認為，按「廢死聯盟」張而論，「洗澡也不能永久持續保持身體乾淨，所以他們是不是都不洗澡的？反正洗完，出去晃晃又髒了。是不是同理也可證，不打掃、不洗衣服、不整理環境，反正環境不管怎麼維持，還是會亂。

原PO主張，「死刑跟解決社會問題真的完全不衝突」，應「先把罪證確鑿的『垃圾』清理掉，再慢慢找出垃圾是怎麼來的，雙管齊下才有效」，更舉例「家裡有蟑螂出現，除了要把食物收好，也要買蟑螂藥來放，真的完全不懂廢死的神邏輯」。

對於新店殺人案，藝人謝祖武也在臉書痛批，「你有什麼病我不知道，我只知道，你的所謂不開心摧毀了一個美好家庭」。

殺人的王男聽完檢方控訴感到不滿，哭喊「太誇張」，王嫌的辯護律師也表示，整起案件應是傷害致死而非殺人罪。但台北地院認定，王男涉嫌有殺人罪並有逃亡之虞，因此獲准羈押。

(中時電子報)