新冠肺炎疫情席捲歐洲，原定4至5月登場的北約「歐洲捍衛者2020」（Defender Europe 2020）聯合軍演是否要辦，該怎麼辦，現在很傷腦筋。美軍為首的北約盟軍擬出動4萬部隊，但這場號稱冷戰後北約的最大演習，受疫情攪局極可能被迫縮小規模，延期，甚至乾脆停辦。

這場北約秀肌肉的伸展台，原定在德國、波蘭與波羅的海周邊國家舉行，主旨在於透過威嚇敵人推動和平、演練反擊假想軍事攻擊，並昭告歐洲人民，聯軍將保護他們對抗所有威脅，被解讀為美國與盟友對俄羅斯的武力炫耀。

但變數來了，新冠疫情持續在歐洲肆虐，北約尚未宣布「歐洲捍衛者2020」取消，但4萬多國部隊大舉群集疫區，人身安全堪慮。美國歐洲司令部（EUCOM）稍早表示，美軍會縮減參與規模。

前五角大廈官員馬洛夫說，「如果演習推遲幾個月，一點也不意外。」退役的空軍中校科威亞考斯基女士認為，演習不是延期，就是乾脆取消，西方國家會樂於接受，因為防疫抗疫或執行緊急命令，都急需部隊支援，「在此節骨眼，不會有人希望國軍在海外舉行演習。」

馬洛夫說，參與演習的部隊自疫區返國，會加速病毒蔓延，遑論還得強制隔離兩周，「我們只會看到最小規模的演習。」

俄羅斯戰略研究院高級研究員米哈伊洛夫指出，在此等級的演習中，握手，開會，對話都免不了，高階軍官、指揮官極可能暴露在高感染風險中。俄國退役軍官霍多爾諾克強調，明知歐洲疫情嚴重，還蓄意派大隊人馬到疫區，對西方領導人的形象是大扣分，加上美國即將大選，他們不可能冒大不韙。「選在疫情遍地開花之際秀肌肉，時間點糟糕透頂。」

(中時 )