沙烏地國家石油公司(簡稱沙烏地阿美（Saudi Aramco)週日表示，結算2019年的石油利潤下降了20％，降至882億美元，而且可能還會因為新冠肺炎的全球流行，再一步下滑。

美聯社報導，石油輸出國家組織OPEC-Plus與俄羅斯在本月初舉行的會議，未能達成各國減產的共識，進一步導致原油價格暴跌了25％，這是油價自1991年海灣戰爭以來的最大跌幅，並且擔心價格戰會進一步拖累市場。

布蘭特原油期貨(Brent Crude)週日交易於每桶33美元，分析師擔心價格可能進一步下跌。儘管對消費者和航空公司來說，油價便宜也許是好事，但它也影響了美國的頁岩油公司的生存，以及其他產業公司的利潤。

去年9月，沙烏地阿美石油公司的煉油廠遭到多架無人機的襲擊，導致原油大幅減產。(圖/美聯社)

報告還指出，去年9月份，波斯灣發生好幾起對煉油廠、運油輪的襲擊事件，造成了石油生產的混亂，沙烏地在那段時段石油產量暫時減半。沙烏地和西方將那幾場襲擊事件歸咎到伊朗，而德黑蘭否認了這一點，現在此事還有爭議，與沙烏地有矛盾的是葉門胡塞叛軍，但是從他們的地盤發射飛彈，絕對打不到遭襲擊的煉油廠，因此認定德黑蘭是主謀，不過伊朗矢口否認。

阿美石油公司2019年的利潤為88.2億美元，低於2018年的1111億美元。

阿美以往是沙烏地王室的私人公司，不需要公布財務報告，但是現在，該公司在利雅得的塔達烏爾證券交易所(Tadawul)上市一小部分的股票，因此有責任發表公司財報。公司在去年12月，以每股32里亞爾（8.53美元）的價格上市，使該公司的估值達到1.7萬億美元。交易的最初幾天，股票迅速上漲，立即給王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）帶來長期以來尋求的2兆美元的估值，他希望該公司上市，可以為沙烏地的經濟發展計劃提供現金。

但是好景不常，現在股票暴跌，週日它的交易價格約為每股29里亞爾（7.73美元），估值縮水到1.54兆美元。

而且嚴峻的挑戰仍在繼續，與俄國的談判破裂，現在沙烏地不但不減產，還準備增產，他們將在四月份將產量提高到每天1,230萬桶，創歷史新高，甚至還再增加到1300萬桶。

同樣的，阿拉伯聯合大公國也要跟進增產，杜拜石油準備將日產量從目前的300萬桶，提高到400萬桶。

阿美石油總裁兼首席執行長納賽爾（Amin H. Nasser）說：「最近發生的新冠肺炎疫情，說明了全球格局總是不斷在變化，必須快速調整才能適應。」

(中時電子報)