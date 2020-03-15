奧地利15日公布一系列嚴格的公共場所活動限制措施，敦促所有民眾自主隔離、禁止5人以上聚集，並加強入境管制。奧地利總理辦公室聲明稱，「我們要求奧地利公民進行自主隔離，意即人們只能和共同生活的人進行日常交往。」

新措施將於16日起實施，政府要求人們只有在從事無法推遲的工作、採購必要的食品，以及幫助他人時才能出門。而5人以上的集會僅限於以對抗疫情為目的。奧地利總理庫爾茨表示，室外場所從15日起部署警力，遇到人群聚集將予以遣散。

奧地利衛生當局統計，至15日上午，該國新冠肺炎確診病例累計達800例，死亡病例1例。繼13日開始對蒂羅爾州疫情嚴重的兩個市鎮實施封閉隔離後，奧地利從14日起對克恩滕州海利根布盧特鎮進行為期14天的封閉隔離。

奧地利首都維也納正在加緊建設第一個方艙醫院。該醫院由維也納會展中心臨時改建而成，將於下周提供880張床位，用來收治新冠肺炎輕症患者。奧地利政府14日也推出總額40億歐元的一系列危機救助計畫，以因應新冠肺炎疫情對經濟造成的影響。

(中時 )