周興哲日前與師妹鄭心慈與索尼亞洲群星共14位，一同錄製新歌〈一樣美麗_同心版〉，引起熱論，他所屬索尼音樂在1週內決定加碼拍攝MV，邀來到金鐘視后六月和老公李易擔任男女主角，這也是他們首度同框拍攝MV。

六月在MV飾演護理師，其中有為了照顧病童而無法陪伴自己小孩的情節，身為母親的她，深深感到護理人員的辛苦，在現場，她演著吃著冷便當想起孩子時，閉上眼就一秒落淚，感動眾人。李易和六月表示本來就喜歡這首歌曲，加上近來新冠肺炎肆虐，一看到腳本是向站在第一線的醫護人員致敬，一口答應，讓周興哲也非常感動，謝謝2人共襄盛舉。

此外，六月、李易育有一兒一女，他們在片場跟飾演女兒的小朋友玩得很開心，李易還舉起小女孩玩造飛機，不免也想起家中的女兒，，護女心切的李易，直說：「要追我女兒的人很難，你男朋友一定很倒霉，因為有我把關。」還說不能讓女兒受一絲委屈，強調要「富養」，最後還向女兒喊話：「爸爸養你一輩子好不好！」至於兒子，李易則透露很鼓勵從小兒子多認識女生，才會充分瞭解女生的個性，以後談戀愛時，才不會覺得受傷害。

周興哲日前與師妹鄭心慈與索尼亞洲群星共14位，一同錄製新歌。（星空飛騰提供）

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