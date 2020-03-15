戴愛玲將5月23日在台北國際會中心舉辦「愛戴2020」演唱會，不過近來新冠肺炎肆虐，她很擔心演出會受到影響，近來還因此失眠，她14日晚間在IG限時動態寫下「真的是很...晚安」，似乎遇到不順心的事，她的經紀人表示戴愛玲為演唱會，正苦練吉他自彈自唱，但這幾天在彈吉他上，陷入瓶頸。

這次是她第3次學吉他，已努力上課1年多，期間因長時間練吉他，彈到手指都頗痛，也快長繭。她將挑戰首度在台上，自彈自唱整首歌，心情緊張，加上演唱會由江蕙、張惠妹等天王、天后的御用團隊「源活娛樂」製作，大夥人都相當用心，而她的吉他老師直言：「沒有練好就不要表演。」經紀人也要求她陸續要練出整首歌曲，讓她壓力爆棚，演出當天也會有很多音樂人好友到場力挺，她很怕會彈不好，花了更多的時間來練習，只為呈現最好的表現給大家。

此外，她原訂21日首度在廣州舉辦大型個唱，卻受到疫情影響，先前也宣布暫緩，經紀人透露這是戴愛玲第一次在大陸舉辦巡演，主辦原本已要籌備在上海、成都、深圳等城市巡迴，豈料遇到疫情，全都先喊卡，戴愛玲也覺得很失望，盼疫情早日過去，大家都健康平安。她現抽空常去爬山、運動等，會隨身攜帶口罩、酒精，不時提醒友人常消毒、注意身體狀況，被好友封「護理師」。

(中時 )