新冠肺炎疫情持續延燒，口罩實名制實施以來，台北某藥局卻傳出有民眾因藥師拿錯健保卡，竟要求藥師「磕頭道歉」。

台北市一名60歲李姓婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉，引發外界熱議。北市南港警分局循線通知李婦到案，她供稱是因當下很生氣，訊後送辦。台北地檢署指出，已分案調查有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今（15）日下午舉行記者會，邀請當事人王藥師到場說明事發狀況。黃金舜說，此事件已經進入司法程序，希望不理性少數民眾可以控管情緒，不要造成防疫障礙。全聯會也會支持全台藥師，不會讓基層藥師受到傷害。

對此，作家洛杉基在臉書碩，看到這則新聞，氣得真想去揍這個逼藥劑師下跪的婦女一頓。是誰給了你這種高人一等的傲慢？還真以為自己是上帝，可以逼人家下跪？ 什麼玩意兒？！

(中時電子報)