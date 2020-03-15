金曲台語歌王流氓阿德推出《無路用的咖小》黑膠，15日在敦南誠品舉辦簽名會，當天也是他52歲生日，與粉絲慶生相聚，近來新冠肺炎肆虐，他事前也呼籲粉絲勤洗手、戴口罩，並分享家裡的愛貓牛牛和羊羊也都勤「洗手」，盼疫情盡快過去，大家的生活和工作回歸正常，也計畫清明節會回老家金門掃墓，待一段時間沈澱創作。

工作人員端上蛋糕，插著5隻繽紛的蠟燭，代表流氓阿德是「永遠的50歲」，流氓阿德表示50歲對他來說是重要的轉捩點，「可以再度發行專輯，並得到一些外在獎項的肯定，幫助我演出機會增加收入可以更穩定，現在幾歲已經不重要了，那就一直停留在50歲也可以。」最後也許下願望：「活在當下，平安健康。」隨即戴上口罩與手套，還用黑膠唱片煽熄蛋糕上蠟燭，避免吹蠟燭時口沫接觸，做足防疫措施。

而這張黑膠的發行，雖說是復刻，過程卻經歷許多波折，母帶重新製作2次，德國金屬刻板也是2次全新重刻，內頁印刷也是重新製作，相當用心，他憶起當年一起錄製《無路用的咖小》專輯的8組樂團當中，已有的樂團已經解散，甚至有的團員也離開了，加上當時在缺乏資源的情況下，得到音樂圈許多朋友的幫助，至今仍很感動。

流氓阿德舉辦簽名會，在現場慶生。（洗耳恭聽提供）

(中時 )