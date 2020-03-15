台南市出現第3位居家檢疫期間偷跑對象，歸仁區陳姓男子11日從香港轉機回台，14日向家人佯稱心情不好外出透氣，卻偷跑到高雄市梓官區參加一場廟會遶境，當扛轎員賺外快，警方直到15日下午2時才將他尋獲，送回家中，台南市長黃偉哲已指示衛生局依相關規定處理。

台南市居家檢疫對象頻頻出現失聯狀況，2月中先有佳里區花姓女子經小三通返台後，跑到新竹會男友，3月初永康區1名男子從中港澳回台，趁晚上外出散步，14日歸仁區23歲陳男竟為了賺2000元外快，違規偷跑到高雄市梓官區。

陳男與阿公同住在歸仁區，11日剛從香港轉機返台，14日下午卻向阿公佯稱心情不好，要出去散心，隨即將手機關機，騎機車外出，卻跑到梓官區參加一場廟會遶境，當起扛轎員。

陳男手機出現異常，台南市民政局立刻聯絡警方追查，但他關機難以定位，警方只好徒法煉鋼，調閱路口監視器追蹤，尋線找到陳男機車，並將他帶回家。

黃偉哲對屢有檢疫對象失聯擅自外出感到遺憾，強調防疫視同作戰，指示台南市衛生局依照相關罰則處理。台南市衛生局將依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰，居家檢疫違規者，可罰10萬至100萬。

(中時 )