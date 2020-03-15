藝人高以翔去年在大陸綜藝節目不幸去世，昨（14）日白色情人節藝人哥哥高宇橋放上過去兩人合照照片，紀念過世的弟弟，也讓不少粉絲淚崩，不過也有粉絲希望高宇橋能趕快走出傷痛。

高以翔去年驟逝，親哥哥高宇橋再度發文哀傷回憶。（圖／翻攝自高宇橋臉書）

高宇橋PO出和已故的弟弟高以翔過去在國外的同框照，寫下「Happy White V day.」，高以翔的女友也有幫這篇貼文點讚，兩人逢年過節的紀念細節總是讓粉絲相當感動。

高宇橋過年時也曾發文，表示自己突然少了弟弟，問他是不是太任性。（圖／翻攝自高宇橋臉書）

不過也有粉絲希望高宇橋能向前看，希望他能像高以翔一樣多接一些代表作及英文與武打專長，往不同市場發展看看。

(中時電子報)