港府對英國、美國、愛爾蘭發紅色旅遊警示 23:422020/03/15 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府15日晚間表示，鑑於英國、美國及愛爾蘭的新冠肺炎個案數字持續上升，恐怕有健康風險，基於公共衛生考慮，決定對上述國家發出紅色外遊警示，前往上述國家的香港市民，如非必要，避免前往，建議應考慮延遲所有非必要的旅遊計劃。 同時，自19日起，香港政府也要求所有在抵達香港前14日，並曾到英國、美國、愛爾蘭及埃及的人士，無論是否香港居民，都要接受家居強制檢疫。 (工商 ) #數字 #英國 #美國 #愛爾蘭 #非必要 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國下議院通過華為參與英國5G建設 09:532020/03/11 財經 新冠病毒揪出了誰在逛醫院 04:102020/03/12 時論廣場 台新投信：超跌、Fed降息助陣 美國REITs買點到 10:192020/03/12 財經 川普新令 擬限制醫療產品依賴中國 04:102020/03/13 全球財經 台新：兩因素撐腰 美REITs買點到 04:102020/03/13 產業特刊 G7承諾聯手抗疫 但2020年東京奧運仍將如期舉辦 11:202020/03/13 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 16:552020/03/13 國際 疫情延燒 美經濟恐陷衰退 04:092020/03/14 財經要聞 新聞小學堂》美國進入緊急狀態 代表什麼意義？ 14:102020/03/14 財經 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 財經熱門新聞 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 國際觀光飯店第一槍 亞都麗緻飯店放無薪假 - 財經 - 工商 油價殺得血淋淋！怪…這檔原油ETF逆天了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。