香港政府15日晚間表示，鑑於英國、美國及愛爾蘭的新冠肺炎個案數字持續上升，恐怕有健康風險，基於公共衛生考慮，決定對上述國家發出紅色外遊警示，前往上述國家的香港市民，如非必要，避免前往，建議應考慮延遲所有非必要的旅遊計劃。

同時，自19日起，香港政府也要求所有在抵達香港前14日，並曾到英國、美國、愛爾蘭及埃及的人士，無論是否香港居民，都要接受家居強制檢疫。

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